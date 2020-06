Gıdada hile yapan firmalar paylaşıldı - Tarım Bakanlığı'nın sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yayımlandı. Denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.



Buna göre, 1 parti arıcılık ürünü, 4 parti alkolsüz içeçek, 28 parti alkollü içecek, 4 parti baharat, 2 parti çay ürünü ifşa edildi. Listede, 34 parti bitkisel yağ, 5 parti çikolata, 18 parti et ve et ürünü, 33 parti süt ve süt ürünü ile 7 parti takviye edici gıda yer aldı.









TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN