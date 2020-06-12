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Haber Giriş: 12.06.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

Gıdada hile yapan firmalar paylaşıldı - Tarım Bakanlığı'nın sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)

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Gıdada hile yapan firmalar paylaşıldı - Tarım Bakanlığı'nın sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)
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Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini erişime açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve baharatların yer aldığı 69 firmaya ait 136 parti ürünü resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte sahte ürünler listesi...

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yayımlandı. Denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, 1 parti arıcılık ürünü, 4 parti alkolsüz içeçek, 28 parti alkollü içecek, 4 parti baharat, 2 parti çay ürünü ifşa edildi. Listede, 34 parti bitkisel yağ, 5 parti çikolata, 18 parti et ve et ürünü, 33 parti süt ve süt ürünü ile 7 parti takviye edici gıda yer aldı.

 

Gıdada hile yapan firmalar paylaşıldı - Tarım Bakanlığının sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)

Gıdada hile yapan firmalar paylaşıldı - Tarım Bakanlığının sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)


Gıdada hile yapan firmalar paylaşıldı - Tarım Bakanlığının sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)

Gıdada hile yapan firmalar paylaşıldı - Tarım Bakanlığının sahte ürünler listesi (Taklit ve tağşiş ürünler)

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



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