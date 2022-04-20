Gıda ve konut fiyatları: Gerekli adımlar atılacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında gıda ve konut fiyatlarındaki artış başta olmak üzerine ekonomideki son durumun gündeme geldiği öğrenildi. Parti kurmayları, iftar programları ve sahadaki son durumla ilgili Erdoğan’ı bilgilendirdi. Erdoğan’ın da, “Rahatsızlıkları biliyoruz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu ve bu sorunu görüyoruz. Hükümet olarak biz gerekli adımları atacağız. Teşkilat da aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak. Hükümet ve teşkilat olarak, iki sacayağı olarak görevimizi yaptığımızda bu işin üzerinden geleceğiz” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

MAHALLE VE EV ZİYARETLERİ

Kurmaylar da iftar programları için mahalle mahalle, ev ev dolaştıklarını anlatarak Ramazan’ın ardından da bu faaliyetlere devam edeceklerini, çalınmadık kapı bırakmayacaklarını dile getirdiler.

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FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Toplantının önemli gündem başlıklarından birinin de İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahalelerinin olduğu öğrenildi. Erdoğan bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmelerini anlattı. Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la dünkü görüşmesine ilişkin “Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimiz” vurgusunu görüşmede Herzog’a hatırlatacağını ifade etti. Edinilen bilgiye göre, görüşmenin ardından dışişleri bakanları düzeyinde İsrail’de olması beklenen temasın tarihi netleşecek. İki ülkenin dışişleri bakanlarının mayıs ayında bir araya gelmesi bekleniyor.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Erdoğan’ın barış çabalarının devam ettiğini belirterek, savaşın bitmesi için diplomasi trafiğinin devam edeceğini dile getirdiği belirtildi.



Toplantıda, son bir yılda 230 bin gencin AK Parti teşkilatlarına üye olduğu bilgisi Erdoğan’a verildi. Erdoğan’ın, 29 Nisan’da 81 il teşkilatıyla iftarda canlı bağlantı ile bir araya gelmesi de planlanıyor. Ayrıca 22 Mayıs’ta Adana’da Gençlik Şöleni yapılacak.