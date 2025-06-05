Gıda takviyelerinde ‘gizli’ tehlike

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Bir ürünün üzerinde ‘ilaç değildir’ yazması o ürünü gıda yapmaz. Çünkü bir ürün kapsül, tablet gibi ilaç şekilleri verilerek üretiliyorsa dozlanmış demektir ve artık ilaç gibi muamele görmelidir. İçerisine kimyasal madde konularak üretilen ürüne bitkisel ilaç denilemez” dedi. Eczanelerde Sağlık Bakanlığı üretimli vitaminlerin çok az kaldığını belirten Saydan, buna karşılık Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı 24 bin çeşit gıda takviyesinin piyasada pimi çekilmiş bomba gibi dolaştığını öne sürdü ve şunları söyledi:

BÖBREKLERİ YIPRATIR

“Gıda olduğu iddia edilen ürünler kontrolsüzce her yerde, özellikle de internette satılıyor. Aldığımız bilgiye göre en çok satılan vitaminler arasında B12 vitamini, D vitamini ve C vitamini var. Bu ürünleri eczane dışında internetten, marketten, pazar veya benzinlik gibi yerlerden alan vatandaşlarımız fazla kullanınca nasıl olumsuzluklarla karşılaşacaklarını biliyorlar mı? Vücutta bazı vitaminlerin birikimiyle kalp krizleri, inme, damar tıkanıklığı ve felç gibi hastalıklar tetiklenebilir. Fazla D vitamini ayrıca zehirlenmelere neden olabilir ve bu zehirlenme sonucunda gelişen böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği ölüme sebep olabilir.”