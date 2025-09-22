×
‘Gıda okuryazarlığı’nda sınıfta kaldık

Güncelleme Tarihi:

‘Gıda okuryazarlığı’nda sınıfta kaldık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 07:00

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, sağlık ve gıda okuryazarlığının önemine dikkat çekerek önemli araştırma sonuçlarını Hürriyet’le paylaştı.

HER 4 KİŞİDEN 1’İNİN TEK KRİTERİ FİYAT

2017’de vatandaşlara gıda alırken en çok neye dikkat ettiklerini sorduklarını belirten Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, “Burada birinci sırada son kullanma tarihi çıktı. Tüketicilerin yüzde 40.65’i son kullanma tarihine dikkat ediyordu. İkincisi gıdanın güvenli olması. Biz tabii bunu değişik şekillerde de sorduk. Her 4 kişiden 1’i ise gıda alırken fiyatın önemli olduğunu söyledi. Yine Kayseri’de bir çalışmaya yapıldı 2023 yılında. Burada katılımcıların yüzde 47.7’si ancak gıda güvenliği terimini biliyor ve kullanıyordu. Gıda güvenliği terimi çok bilinen yaygın bir terim değildi. Buna paralel olarak da tabii gıda okuryazarlığı da düşük. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün 2022’de yaptığı bir derleme var. 4 kişiden biri ise gıdanın içeriği ve kalitesiyle ilgilenmiyor” dedi.          

#Gıda Okuryazarlığı#Tüketici Bilinci#Son Kullanma Tarihi

