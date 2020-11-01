‘Gıda kolisine ihtiyaç var’

AFAD’ın dün Twitter’dan yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere, şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı vardır. Halihazırda başkaca bir yardım malzemesine veya ihtiyaç fazlası kullanılmış eşya ihtiyacı bulunmamaktadır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir.”