Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz

MECLİS Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 bütçesi görüşmelerinde eleştirileri yanıtlayan Bakan Yumaklı, özetle şunları söyledi:

“Denetim, kontrol ve analiz faaliyetlerimiz uluslararası kabul görmüş metodlarla devam etmektedir. Bu amaçla bakanlığımızın 41 laboratuvarı ile özel laboratuvarlarda yıllık 22 milyon analiz yapılmaktadır. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum; gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Sağlığı riske atan gıdaları üreten ve satanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz ve gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Kurallara uymayanlara bu yıl 2.3 milyar lira para cezası uyguladık. Taklit ve tağşişe konu ürün ve işletmeleri ifşa etmeye devam edeceğiz. Gıda satış noktalarında karekod uygulamasını zorunlu hale getirdik.

PESTİSİT DENETİMİ

Hasat öncesinde üretim alanlarında, hasat sonrasında ise satış noktalarında pestisit (tarım ilacı) kalıntı denetimleri gerçekleştiriyoruz. Yasaklı pestisit kalıntısının tespit edilmesi durumunda ürünleri imha ediyoruz. 2025’te ihraç edilen taze meyve sebzeden geri dönen miktarı sadece binde 1’dir. Geri dönen ürünlerin de mevzuata uygun değilse ülkemize girişine asla izin vermiyoruz.

Tarımsal nüfusun yaş ortalaması dünyada 60 oldu. Ülkemizde 57. Bu nedenle gençleri ve kadınları tarımsal üretime yönlendiriyor ve kırsal kalkınmayı güçlendirecek politikalar uyguluyoruz. 2026-2028’i kapsayan dönem için kırsal kalkınma desteğinin en az yüzde 20’sini genç ve kadın üreticilerimize ayırdık.

KAPALI SULAMA ARTTI

Sulanabilecek arazi miktarı potansiyelimiz 85 milyon dekardı. 105 milyon dekara çıkardık. Yüzde 6 olan kapalı sulama sistemini yüzde 30’a yükselttik, 2028’de bu oranı yüzde 45’e çıkaracağız. 61 bin projeye 12 milyar lira hibe verdik. Adana’da başlattığımız yapay zekâ destekli sulama proje uygulamasını da 2026 yılında 22 ilimizde daha devreye almış olacağız. 2026 yılında toplam 290 tesis ile 10 toplulaştırma projemizi hizmete almış olacağız.”