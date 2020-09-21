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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Gıda deposunda yangın

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Gıda deposunda yangın
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ADANA'nın Kozan ilçesinde özel firmaya ait gıda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mahmutlu Mahallesi Yücel Sokak'ta saat 04.00 sıralarında, iddiaya göre patlama sesi duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında özel bir firmaya ait gıda deposundan alevlerin yükseldiğini görüp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 800 metrekarelik depoyu saran alevlere tazyikli su ile müdahale etti. İçerisinde çay, bisküvi ve içeceklerin bulunduğu depodaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasını endişeli gözlerle izleyen firma müdürü Mahmut Bozkurt, "Sabah 04.00 gibi komşumuz aradı, itfaiyeyi aradık. Allahtan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Şükür can kaybımız yok" dedi.

Deponun yakınında oturan Nabi Çağırgan ise patlamanın olduğunu, arkasından da dumanlar yükseldiğini söyledi.

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