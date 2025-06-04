Gıda denetimlerinde 1 milyar 56 milyon lira ceza

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81 ilde güçlü bir denetim altyapıları olduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz. 1 Ocak’tan bu yana 503 bin denetim yaptık. Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz yerlere 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık. 301’i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenirliliği en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Bu konuda gereken neyse eksiksiz yapmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

‘PESTİSİTİ 3 YILDA YÜZDE 35 AZALTTIK’

En çok gündemde olan konulardan birinin de pestisit olduğunu ifade eden Yumaklı, “Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde, şu ana kadar 223 maddenin ürünlerde kullanımını yasakladık. Hasat öncesi, hasat sırası ve sonrasında, hallerde, paketleme tesislerinde ve satış yerlerinde; yani her aşamada pestisit denetimlerimizi yapıyoruz. Son 3 yılda 250 bin denetim yaptık. Pestisit kalıntı miktarını son 3 yılda yüzde 35 azalttık” dedi.

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Yumaklı, hayvanlara şap aşılamasını 2024’te 3’e çıkardıklarını bu sayede vaka sayısının yüzde 76 azaldığını söyledi.