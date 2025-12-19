×
Gündem Haberleri

Skandal gıda denetiminde ortaya çıktı, değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreçler tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 21:13

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Manisa'daki gıda denetimlerinde onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen işletmede ele geçirilen, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtilen bozuk kokoreçler imha edildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Manisa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokorecin ele geçirilerek imha edildiği bildirildi.

İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, gerekli idari yaptırımların uygulandığı kaydedilen paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

 

