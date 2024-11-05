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GFB tribün lideri tutuklandı

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#İstanbul#Genç Fenerbahçeliler#GFB
GFB tribün lideri tutuklandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:00

İstanbul’da Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı’nın bir fotoğrafı, 17 Ekim’de eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ismi ve profilinin kullanıldığı sahte bir hesap üzerinden paylaşıldı.

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Gönderinin üzerine, “Plaja gittiği kombine bak, dağdan mı indin?” ifadesi, bir küfür eşliğinde eklendi. Bu paylaşımı görüp sinirlenen şüpheliler, hesabın sahibi olduğu iddia edilen Burhan İ.’yi tespit etti. Önce tehdit ettikleri Burhan İ.’nin işyerine giden kişiler, işyerindeki teknolojik cihazlara el koydu. Burhan İ.’yi işyerinden alan Gölbaşı ve beraberindekiler, Burhan İ.’ye sarı bir peruk takarak zorla kayda aldı ve kullandığı sosyal medya hesabından paylaştırdı. Videoda, hesabın sahibi olduğu iddia edilen Burhan İ., “Cem Gölbaşı ağabeyime yaptığım yanlış şeylerden dolayı özür diliyorum” ifadesini kullandı. Çekilen video, yaklaşık 30 dakika sonra silindi. Olayın ardından Burhan İ., işyerine gelen şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu.

GFB tribün lideri tutuklandı

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2 SUÇTAN CEZAEVİNDE

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve beraberindeki 6 kişiyi cumartesi günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘yağma’ suçlarından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Cem Gölbaşı tutuklandı.

GFB tribün lideri tutuklandı

İŞYERİNE GİDİP ALIKOYDU

GFB lideri Cem Gölbaşı’nın, Burhan İ.’yi darp ettiği ve işyerine gittiği ana ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gölbaşı’nın arkadaşlarıyla birlikte Burhan İ.’nin işyerine geldiği, telefonunu kontrol ettiği ve aldığı, ardından bir mankenden peruk alarak Burhan İ. ile videonun çekildiği eve gittiği görülüyor.

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#İstanbul#Genç Fenerbahçeliler#GFB

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