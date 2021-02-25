Gezmek istediği peri bacalarının kardan heykelini yaptı

Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde yaşayan çiftçi Ömer Akyol, zaman bulamadığı için hayali olan Ürgüp Peri Bacaları bölgesini gezemedi. Ömer Akyol, yağan kar ile peri bacalarının heykelini yaptı. Ömer Akyol yine hayalinde olan kardan bir ev yaptı. Evinden çıktığında yaptığı peri bacalarını gören ve kardan evde oturup çay içen Akyol, bir yandan da gelecek kar yağışında yapacağı heykelleri tasarlamaya başladı. Ömer Akyol bir daha ki kar yağışında Nemrut Dağı'ndaki heykelleri yapmak istediğini belirterek, “Peri bacalarını görmek hayalim. Biz fındıkçılıkla, çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bunlardan zaman bulup gidemiyoruz. Onun için peri bacalarının kardan heykelini yaptım. Bir daha güzel bir kar yağarsa Adıyaman Nemrut Dağı'nda ki heykellerini yapmayı düşünüyorum" dedi.