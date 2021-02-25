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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Gezmek istediği peri bacalarının kardan heykelini yaptı

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Gezmek istediği peri bacalarının kardan heykelini yaptı
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DÜZCE’de çiftçi Ömer Akyol (45), yağan kar ile gezip görmek istediği peri bacalarının heykelini yaptı. Ömer Akyol bir daha kar yağması durumunda Nemrut Dağı'ndaki heykelleri yapmak istediğini söyledi.

Gezmek istediği peri bacalarının kardan heykelini yaptı
Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde yaşayan çiftçi Ömer Akyol, zaman bulamadığı için hayali olan Ürgüp Peri Bacaları bölgesini gezemedi. Ömer Akyol, yağan kar ile peri bacalarının heykelini yaptı. Ömer Akyol yine hayalinde olan kardan bir ev yaptı. Evinden çıktığında yaptığı peri bacalarını gören ve kardan evde oturup çay içen Akyol, bir yandan da gelecek kar yağışında yapacağı heykelleri tasarlamaya başladı.
Gezmek istediği peri bacalarının kardan heykelini yaptı
Ömer Akyol bir daha ki kar yağışında Nemrut Dağı'ndaki heykelleri yapmak istediğini belirterek, “Peri bacalarını görmek hayalim. Biz fındıkçılıkla, çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bunlardan zaman bulup gidemiyoruz. Onun için peri bacalarının kardan heykelini yaptım. Bir daha güzel bir kar yağarsa Adıyaman Nemrut Dağı'nda ki heykellerini yapmayı düşünüyorum" dedi.

 

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