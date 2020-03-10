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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:50,Son Güncelleme:/

Gezmek için otomobil çalan 4 kişi yakalandı

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Gezmek için otomobil çalan 4 kişi yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeyken çalınan otomobil, boş bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, otomobili gezmek için çaldıklarını söyledi.

Olay, dün merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyhşamil Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 AL 079 plakalı otomobil, çalındı. İhbar üzerine çalışma başlata Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı bir akaryakıt istasyonunun arkasında boş bir arazide buldu. Ekipler, düz kontak ile çalıştırılıp çalındığı belirlenen otomobilin bulunduğu bölgedeki mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin, hırsızlıktan kaydı bulunan H.İ.K. (20), E.A. (21), O.Y. (21) ve R.E. (22) olduğunu saptadı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde otomobili gezmek için çaldıklarını söyleyen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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