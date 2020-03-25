MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp
GeriGündem Gezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Gezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gezmek için evden çıkan Ahmet, 6 gündür kayıp
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gezmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Kızıltaş (17), 6 gündür aranıyor.

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Ahmet Kızıltaş, 20 Mart'ta sabah saatlerinde gezmek için evden çıktı. Kızıltaş'tan haber alamayan ailesi, arkadaş çevresine ve mahalledekilere sordu. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildiren aile, çocuklarının bulunmasını istedi.

Baba Tuhan Kızıltaş, oğlu için endişelendiklerini belirterek, görenlerin kendilerine veya emniyet güçlerine haber vermesini istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle