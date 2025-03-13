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Gezi’yle bağlantılı ‘yalan tanıklık’ iddianamesi

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#Ayşe Barım#Gezi Parkı#Halit Ergenç
Gezi’yle bağlantılı ‘yalan tanıklık’ iddianamesi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 07:00

Menajer Ayşe Barım’a Gezi Parkı eylemlerine ilişkin ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan başlatılan soruşturmada oyuncular Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç tanık sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncuların ifadelerinde çelişki bulunduğu gerekçesiyle ‘yalan tanıklık’ suçundan başlattığı soruşturmayı tamamladı. İddianamedeki HTS kayıtlarına göre, Gezi Parkı eylemleri döneminde Halit Ergenç, Mehmet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurdu. Kocaoğlu ise Alabora ile 1 kez iletişim kurarken, 3 ismin telefonları 3 kez ortak baz verdi.

Açık kaynaklara da değinilen iddianamede Kocaoğlu ile Ergenç’in, Alabora ile Gezi  eylemlerinde yoğunlaşan telefon görüşmelerinin olduğu süreçte birlikte kol kola yürüdükleri fotoğraflar ve görüntülere ilişkin de rapor hazırlandığı belirtildi.

İddianamede şüphelilerin, Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara çelişkili cevaplar verdikleri öne sürüldü. ‘Yalan tanıklık’ suçunun unsurları oluştuğu belirtilerek, Ergenç ve Kocaoğlu’nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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#Ayşe Barım#Gezi Parkı#Halit Ergenç

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