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DHA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

'Gezinti hırsız aile'yi, JASAT yakaladı

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Denizli'nin Çameli ilçesinde, evlerden hırsızlık yapan 1'i hamile 3'ü kadın 4 kişilik aile, JASAT ekibi tarafından yakalandı. Ege Bölgesi'ndeki illeri dolaşarak, hırsızlık olayları gerçekleştirdikleri için 'Gezinti hırsız aile' olarak bilinen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Elmalı Mahallesi'ndeki bir eve 3 gün önce giren hırsızlar, 7 bin lirayı alıp, kaçtı. Hırsızlık olayının ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayını 3'ü kadın 4 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, JASAT, Acıpayam Jandarma Karakolu ve Çameli Jandarma Karakolu ekipleri tarafından takibe alındı. Dün düzenlenen operasyonla da şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Sürücü Yılmaz Gümüş (45) ve kızı Sibel G. (28) ile akrabaları Nurcan Gümüş (18) ile Emine Karçık (43) gözaltına alındı. Yılmaz Gümüş'ün gözcülük yaptığı, 3 kadının da evlere kapıları kırarak girip, hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Gezinti hırsız aileyi, JASAT yakaladı

Yüzleri maskeli halde güvenlik kamerasına yakalanan kadınlardan Sibel G.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden hamile olan Sibel G., serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

4 kişilik ailenin Ege Bölgesi'ndeki illeri dolaşarak, hırsızlık olayları gerçekleştirdiği için 'Gezinti hırsız aile' olarak isimlendirildikleri öğrenildi.

 

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