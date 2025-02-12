‘Gezi’de üç beraat

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İSTANBUL 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2023’te Gezi Parkı eylemlerine ilişkin kararını açıklamıştı. ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın bu suçtan tutuklanmasına karar verilmişti. ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 18’er yıl hapis cezasına çarptırılan Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden kararın açıklanmasının ardından tutuklanmıştı. Duruşmaya verilen arada adliyeden ayrılan ve ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

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YARGITAY BOZMUŞTU

Karara yapılan itiraz üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18’er yıl hapis cezasının bozulmasına karar vermişti.

Bozma kararı ile Yapıcı ve Altınay’ın tahliyesine karar veren Daire, adli kontrol uygulanmasına hükmetmişti. Osman Kavala ve Can Atalay’ın da arasında bulunduğu diğer sanıklar hakkındaki hüküm ise onanmıştı. Bozma kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın dünkü duruşmasına Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay katılmadı. Mahkeme, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay’ın üzerilerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’ suçunu işlediklerine dair kesin, yeterli delil bulunamadığı belirtilerek beraatlerine karar verdi.