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Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 20:10,Son Güncelleme:/

Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu

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Gezi Parkı eylemleri davasında savcı mütalaayı sundu

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

6 sanığın 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarının istendiği mütalaada savcı, haklarında yakalama kararı bulunan isimlerin dosyasının ayrılmasını talep etti.

 

 

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