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İSTANBUL
Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:15,Son Güncelleme:/

Gezi Parkı davasında 3 müebbet istemi

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Gezi Parkı davasında 3 müebbet istemi

GEZİ Parkı eylemleriyle ilgili İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 16 sanıklı davaya dün Silivri’deki duruşma salonunda devam edildi.

Duruşmaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği esas hakkındaki görüşü damga vurdu. Savcılık, sanıklar Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Başsavcılık cezaya gerekçe olarak, üç ismin, halen firari olan sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçunu işlediğini belirtti.

Savcılık, sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin de suça yardımcı oldukları gerekçesiyle 20 yıla kadar hapislerini talep etti.

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