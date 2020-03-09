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Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da trafik kazası geçiren 2 öğretmen hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: Şanlıurfa'da trafik kazası geçiren 2 öğretmen hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'dan gelen son dakika haberi yürekleri eğitim camiasını yasa bürüdü. Öğretmenlerden oluşan bir arkadaş grubu, şehir dışına gezmeye giderken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası 2 öğretmen hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olayın ardından sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Şanlıurfa’dan Gaziantep’e gezmeye giden öğretmenlerin içinde bulunduğu Zümrüt Aslan (29) yönetimindeki otomobil, dün 07.00’da, önündeki İbrahim Akbal’ın kullandığı 11 AAC 194 plakalı çekicinin dorsesine çarptı. Hatice Şimşek (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, Aslan, Beyza Özayman ile Seda Günenç’i hastaneye kaldırdı. Aslan da hayatını kaybetti.

BAKANDAN TAZİYE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter’dan, “2 meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

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