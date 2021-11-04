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Gezgin Avustralyalı Helen Antalya'da! Bisikletiyle 58 bin kilometre yol katetti

#Antalya#Bisiklet#Gezgin

Avustralyalı gezgin Helen Dainty (43), 2016 yılında bisikletle çıktığı dünya turunda Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Bisikletiyle toplam 58 bin kilometre yol kateden Helen Dainty, bugüne kadar 40 ülkeyi gezdiğini söyledi. Dainty, "Türkiye gezdiğim en güvenli ülkelerden biri. Türkleri tarif edecek kelimem yok. Beynimde, ruhumda Türkiye ve Türkler hakkında çok olumlu düşünceler biriktirdim. Mükemmel ve konuksever insanların yaşadığı, doğa, tarih cenneti bir ülke" dedi.

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Gezgin, seyyah Helen Dainty, 2004 yılında sırt çantası ile dünyayı gezmek için yola çıktı. 4 kıtada 30 ülke gezen Dainty, 2016 yılında ise Avustralya'ya döndü. Helen Dainty, bu kez bisikletle dünyayı dolaşmaya karar verdi. Aynı yıl Avustralya'nın Brisbane şehrinden bisikletle yola çıkan Helen Dainty, 1 yıl boyunca ülkenin tamamını gezdi. 2017 yılında uçakla İngiltere'ye giden Dainty, bisikletle dünya turuna başladı. Helen Dainty, bugün kadar 40 ülkeyi gezdi.

Tüm Avrupa'yı dolaşan Dainty, 25 Ağustos 2021 tarihinde Edirne üzerinden Türkiye'ye geldi. İstanbul, Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla'yı geçen Dainty, son olarak Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı. Şu ana kadar bisikletiyle toplam 58 bin kilometre yol katettiğini anlatan Helen Dainty, günde 50 ile 80 kilometre yol aldığını söyledi. Aylık 400 dolar harcama yaptığını kaydeden Dainty, bunun 300 dolarının oluşturduğu bir havuza bağışçılardan geldiğini belirtti. Sağlığı elverdiği sürece bisiklet üstünde tüm dünyayı dolaşmayı istediğini anlatan Helen Dainty, 2004 yılından bu yana bisiklet dahil diğer ulaşım araçları ile 7 kıtada toplam 74 ülke gezdiğini kaydetti.

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'TÜRKİYE DOĞA, TARİH CENNETİ BİR ÜLKE'

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17 yıldır yollarda olduğunu söyleyen Helen Dainty, "Türkiye gezdiğim en güvenli ülkelerden biri. Türkleri tarif edecek kelimem yok. Beynimde, ruhumda Türkiye ve Türkler hakkında çok olumlu düşünceler biriktirdim. Mükemmel ve konuksever insanların yaşadığı, doğa, tarih cenneti bir ülke. Durduğum her yerde insanlar beni evine davet ediyor. Herkes karşılıksız bir şeyler ikram ediyor. Üstüne bir de yolluk veriyor. Türk mutfağı bir harika. Ege ve Akdeniz kıyıları dünyanın en güzel yöresi" diye konuştu.

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Demre Bisiklet Kulübü temsilcisi Eren Konu'nun 6 gün misafiri olan Helen Dainty, ilçeden ayrıldı. Dainty, Antalya üzerinden Mersin'e giderek, 19 Kasım günü feribot ile Kıbrıs'a geçecek. Oradan gemi ile Lübnan'a gidecek olan Dainty, ardından ne kadar süreceğini bilmediği Afrika kıtası gezisi için Mısır'a geçecek.

 

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#Antalya#Bisiklet#Gezgin

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