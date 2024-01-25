Gezeravcı ISS’ten yeni bir fotoğraf paylaştı

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevine devam ederken, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Gezeravcı, Axiom-3 misyonu kapsamında birlikte fırlatıldığı İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria ile yemek yedikleri ana ait fotoğrafı paylaşarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi” ifadelerine yer verdi.

BAKAN KACIR'DAN 'AFİYET OLSUN' YORUMU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı 4 kişilik ekibin komutanı Michael Lopez-Alegria'nın paylaşımına 'Afiyet olsun' yorumunda bulundu.