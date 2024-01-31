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Gezeravcı biyolojik deneylere başladı

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#Alper Gezeravcı#Türkiye#Uluslararası Uzay İstasyonu
Gezeravcı biyolojik deneylere başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 07:00

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaptığı biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında bilgi verdi.

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Gezeravcı deneyler ile ilgili olarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenir kenetlenmez, öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR-GEM’de, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan NASA da Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman’a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

 

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#Alper Gezeravcı#Türkiye#Uluslararası Uzay İstasyonu

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