Gezeravcı ailesiyle buluştu

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) gerçekleştirdiği 18 günlük uzay yolculuğunun ardından önceki gün Dünya’ya döndü. 47 saatlik dönüş yolculuğu sonrası Dünya’ya ayak basan Gezeravcı'yı ABD'nin Houston kentinde ailesi karşıladı.

ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dünya’ya dönen Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maşallah, Dünya ile buluştun” diyerek görevi başarıyla tamamladığı için Gezeravcı’ya teşekkür etti. Erdoğan, “İnşallah Ankara’ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan, bundan da ayrıca mutlu oluruz. Bundan sonra da üzerinde çok önemli görevler olacak” dedi.

Alper Gezeravcı, kendisini karşılayanlar arasında bulunan yeğeni Karan ile buluşma anında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Gezeravcı, “Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı; ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı 13 deneyin örneklerini getirdim. Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak” dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de babası Ali Baba Gezeravcı ile telefonla görüşerek Alper Gezeravcı’nın bütün Türkiye’nin gururu olduğunu söyledi.