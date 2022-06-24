Gezegenler ne zaman aynı hizaya gelecek 2022?

Haberin Devamı

Astroloji, hayatımızın mevcut enerjilerini parçalamaya yardımcı olmak için mükemmel bir araçtır. Olması gereken olacaktır. Geleceğe dair tahminlerimiz ve yaşama ihtimalimiz olan şeyleri biliyor olabiliriz ama asla engel olamayacağız. Bu nedenle, koltukların arkasına saklanmaktansa olup bitenlere dayanmak için daha donanımlı biri haline gelmek için gökyüzüne bakmalıyız.

Gezegenlerin aynı anda Güneş'in bir tarafında üst üste dizilmesiyle meydana gelen astronomik bir olay gerçekleşiyor.

24 Haziran sabahı gezegen dizilimi daha büyüleyici olacak.

Başlangıç ​​olarak, Merkür önde gelecek ve diğer gezegenlerle geçit törenini daha net görebileceksiniz. Bu muhteşem manzaranın keyfini çıkarmak için astronomlar, Merkür ufkun üzerine çıktığında bir saat boyunca izleyebileceğimizi söylüyor. Astronomik olan bu olayı onlara sorduğunuzda astrolojik bir önemi olmadığını söylerler. Âmâ eski kadim bilginlere sorarsanız deprem, salgın, yangın, savaş ya da kuraklık gibi olaylarla meşguliyet oluşturduğunu söylemekteler. Kişisel olarak insanların hayatlarında büyük değişimlere işaret ettiğini söylerler.

Haberin Devamı

2020 senesinde gezegenler böyle dizildiğinde yüzyılın pandemisi ile uğraşmıştık. Yeniden başka bir salgın gündeme gelebilir. Ama gelip geçici ya da hızlı çözüm bulunan bir durum ile sonuç alınabilir. Çünkü bu gezegenler o zamanki gibi büyük kavuşum yaşamayacak. Aynı zamanda 2004 yılında benzer durumlar söz konusu olduğu için Google gidip 2004 yılında ne olduğunu yazabilirsiniz. Bu erken seçim gerektiren durumları gündeme getirebilir.

Şu an gökyüzünde 5 gezegen aynı hizada dizilmiş bir şekilde ilerliyor. Sizler bunu çok endişe verici bulurken aynı zamanda hayatımıza yansımasının neden hızlı olmadığını sorguluyorsunuz. 5 kardeş geliyor denir ya işte öyle…

Eskilerin bir lafı vardır: Allah’ın sopası yok ki?