Gezdirmek yasak olacak

Küçük Asiye’nin pitbull saldırısına uğramasının ardından site ve sokaklarda hayvanların beslenmesi, gezdirilmesi yeniden tartışma konusu oldu. Resmi Gazete’de 14 Temmuz’da yayımlanarak yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici üçüncü maddesiyle yapılan düzenlemeye göre pitbull gibi köpekleri sahiplenmek ve barındırmak yasaklanmıştı.

SON TARİH 14 OCAK

Bu tür tehlikeli ırkları besleyenlere, hayvanlarını kısırlaştırmak, çip taktırmak ve kayıt altına aldırmak için verilen süre ise 14 Ocak 2022’de doluyor. Bu süre sonunda gerekli işlemleri yaptırmayan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza verilecek, köpeklerine de el konulacak. Sahipleri isterse pitbull gibi köpekleri belediyelerin hayvan barınaklarına bırakabilecek.

TERK EDENE 30 BİN TL CEZA

Tehlikeli türü sokağa terk edenlere ise 30 bin lira ceza kesilecek. Düzenleme ile getirilen geçici maddeye göre pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek. Bu hayvanlara el konulacak ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. 14 Ocak’tan sonra da kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacaklar. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere de 11 bin TL idari para cezası verilecek.

‘SİTEDE ASLA BESLENEMEZ’

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı: Sitelerde pitbull gibi köpek cinsleri ile piton gibi tehlikeli hayvanlar kesinlikle beslenemez. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmayıp, bu hususta asıl olan yönetim planıdır. Yönetim planında ortak mahaller için yasaklama getirilmiş ise ortak mahallerde, bağımsız bölümler için de yasaklama getirilmişse bağımsız bölümlerde de hayvan beslenemez. Pitbull gibi tehlikeli tür hiç beslenemez.

‘HAYVANA EL KONULACAK'

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancıl: Tehlikeli türlerin beslenmesi konusunda yasal düzenleme yapıldı. Tehlike arz eden hiçbir tür artık tasmasız, ağızlıksız ve 14 Ocak 2022’den sonra yanlarında o kimlikleri olmadan dolaştırılamayacak. Eğer dolaştırılırsa, o zaman hayvanlara el konulacak ve sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek. O yüzden ‘ısırılmayı mı bekleyeyim’ demek doğru değil. Aynı şey ülkedeki her suçlu açısından geçerli. Biz her an saldırıya, gaspa uğrayabiliriz. Ama yasal düzenlemesi ve cezası var. Yasadan sonra endişe edilecek bir şey yok artık.

TEHLİKELİ IRKLARA RUHSAT ÖNERİSİ

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, 2019 yılında hazırladığı bir raporda Gaziantep’te minik Asiye’ye saldıran ve “tehlikeli ırk” olarak tanımlanan köpeklere ilişkin yapılması gereken dokuz öneri sıralamıştı. Tehlikeli ırk kapsamında köpeğe sahip olanlara ‘ruhsat’ zorunluluğu olması gerektiği vurgulanan raporda, özetle şu öneriler getirilmişti:

HAYVANA DEĞİL SAHİBİNE CEZA

“Tehlikeli ırk kapsamında köpeğe sahip olanlara ‘ruhsat’ zorunluluğu getirilmeli, bu kişilerle hızlı iletişim ve takibin sağlanacağı ayrı bir veri tabanı oluşturulmalı, ruhsat alınabilmesi için köpek sahiplerine eğitim zorunluluğu konulmalı, bu hayvanların belirlenecek zaman aralıklarında veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi zorunlu tutulmalıdır. Sorumluluk hayvan sahibine yüklenmeli, yapılacak düzenlemede hayvana değil, hayvan sahibine ceza yaptırımı uygulanması esas alınmalıdır.” (Umut ERDEM/ ANKARA)