Gevşemeden açılıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından Millete Sesleniş konuşmasında 1 Haziran itibarıyla uygulanacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

HAZİRANDA AŞI SEFERBERLİĞİ

“Aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasındayız. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkânları sonuna kadar zorlayacağız. Türkiye’nin salgınla mücadelesinin, Avrupa başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, çoğu alanda onların ilerisinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.

Sokağa çıkma sınırlamalarının pek çok kişi ve kurumun faaliyetleri üzerinde yol açtığı olumsuz etkileri biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yaz mevsiminin de gelmesiyle, insanlarımızı evlerde uzun süre tutmanın hem zor hem anlamsız olduğunu, ziyaretlerin yoğunlaşacağını da dikkate alıyoruz. Bugün kabine toplantımızda, yarından (bugünden) itibaren devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişarelerimizi gerçekleştirdik. Bu doğrultuda verdiğimiz her kararı, ülkemizi yeniden salgının pençesine düşürmeme anlayışına dayalı bir ihtiyatla alıyoruz.

EN AZ MALİYETLE ATLATMA ÇABASI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yürütülen mücadelenin önündeki en büyük tehdit, virüsün farklı mutasyonlarının yol açtığı öngörülemeyen sonuçlardır. Nitekim kimi Avrupa ülkelerinde sert tedbirlerle binli rakamlara düşürülen vaka sayılarının, mutasyonlu virüslerin yaygınlaşmasıyla yeniden yükselişe geçtiği anlaşılmaktadır. Sınırlarımızı kapatarak, vatandaşlarımızı evlerine hapsederek, kendimizi tamamen soyutlama imkânımız olmadığına göre, ülkemizin de bu tehditlerle yüzleşmesi kaçınılmazdır. Salgınla mücadelede eldeki imkânları sonuna kadar kullanarak, sürecin mümkün olan en az maliyetle atlatılması için var gücümüzle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

PAZAR EVDEYİZ

* Erdoğan yeni dönem kurallarını şöyle anlattı: “Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam saat 22.00 ile sabah saat 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

* Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamaya göre yeniden belirlenecektir.

RESTORAN-KAFELER

* Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah saat 07.00 ile akşam saat 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekânlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

* Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir.

NİKÂH VE DÜĞÜNLER

* Diğer işyerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikâh törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran’dan itibaren başlayabilecektir.

ÜNİVERSİTELER

* Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül’de başlayacaktır.

SPOR KULÜPLERİ

* Spor kulüpleri, genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da haziranın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

ESNEK MESAİ

* Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecektir. Detayları İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bu yeni kademeli normalleşme adımlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara