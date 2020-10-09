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VAN (İHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Gevaş’ta 2 kilo 820 gram afyon sakızı ele geçirildi

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Gevaş’ta 2 kilo 820 gram afyon sakızı ele geçirildi
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Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 2 kilo 820 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında durumunda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında 2 kilo 820 gram afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

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