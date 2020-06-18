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DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Gevaş Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı

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Gevaş Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı
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Van'da Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, kilit taşı üretim fabrikasında incelemelerde bulunduğu sırada yanına yaklaşan T.S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Başkan Sezer ve koruması hafif yaralanırken, şoförü Ünal Çelebi ise ağır yaralandı.

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, dün akşam saatlerinde ilçede bulunan kilit taşı üretim fabrikasında incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında Sezer'e yanına yaklaşan T.S., bıçakla saldırdı. Saldırıda Başkan Sezer ve koruması hafif yaralanırken, bıçak darbesi sonucu şoförü Ünal Çelebi ağır yaralandı.

Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelebi'nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından gözaltına alınan T.S'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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