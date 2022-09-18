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Gerz’in katiline ödül gibi ceza

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#Rauf Gerz#KAZA#DAVA
Gerz’in katiline ödül gibi ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

İstanbul TEM Otoyolu’nda aniden iki şerit birden değiştirerek gazeteci Rauf Gerz’in (56) motosikletine çarpan ve bariyerlere girip ölmesine neden olan Yüksel Çalkam, sadece 4 ay tutuklu kaldığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çalkam’ın 4 ay cezaevinde kalmasını göz önünde bulunduran mahkeme tahliye kararı verdi.

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Karara itiraz eden Rauf Gerz’in oğlu Atahan Gerz, “En azından hayatı boyunca araç kullanmaktan men edilseydi içimiz bir nebze olsun rahatlardı” dedi. Yüksel Çalkam kazanın ardından tutuklanmış, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. Davaya bakan Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesi, olayda kusur oranlarının tespitini istemişti. Bilirkişi, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı olarak iki şerit birden değiştiren Yüksel Çalkam’ı tam ve asli kusurlu bulmuştu. Bilirkişiye göre Rauf Gerz’in kazada hiçbir kusuru yoktu.

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#Rauf Gerz#KAZA#DAVA

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