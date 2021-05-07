Germirli Elia Kazan’ın evi artık harabe

Kazan’ın ABD’ye göç ettikten sonra 3 kez ziyaret ettiği Germir’in muhtarı Ali Kapısız, şunları söyledi: “Geçmişte çeşitli zamanlarda Germir’e gelen Elia Kazan, mahalle çeşmesinden su içtiğini söylemişti. Elia Kazan’ın yaşadığı evden geriye bahçe veya iç kısım duvarı olarak nitelendirebileceğimiz bir alan kaldı. Biz o dönem ki evin resmi varsa ‘Yeniden yaptıralım’ diye uğraştık ama bu çabamız sonuçsuz kaldı. Fazla bilgiye ulaşamadığımızdan fazla yol kat edemedik. Elia Kazan’ın buralı olmasının Germir’in tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya benzeri bir yapıda ev inşa edilebilir. Elia Kazan’a ait film müzesi de kurulabilir.”

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