MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGermirli Elia Kazan’ın evi artık harabe
GeriGündem Germirli Elia Kazan’ın evi artık harabe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ / DHA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Germirli Elia Kazan’ın evi artık harabe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Germirli Elia Kazan’ın evi artık harabe

ABD’li ünlü yönetmen Elia Kazan’ın ailesine ait Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi’ndeki ev, yıllar içinde harabeye döndü. Yamaçta bulunan evden geriye taşlarla örülmüş istimlak duvarı ve bahçe kaldı.

Kazan’ın ABD’ye göç ettikten sonra 3 kez ziyaret ettiği Germir’in muhtarı Ali Kapısız, şunları söyledi: “Geçmişte çeşitli zamanlarda Germir’e gelen Elia Kazan, mahalle çeşmesinden su içtiğini söylemişti. Elia Kazan’ın yaşadığı evden geriye bahçe veya iç kısım duvarı olarak nitelendirebileceğimiz bir alan kaldı. Biz o dönem ki evin resmi varsa ‘Yeniden yaptıralım’ diye uğraştık ama bu çabamız sonuçsuz kaldı. Fazla bilgiye ulaşamadığımızdan fazla yol kat edemedik. Elia Kazan’ın buralı olmasının Germir’in tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya benzeri bir yapıda ev inşa edilebilir. Elia Kazan’a ait film müzesi de kurulabilir.”

Germirli Elia Kazan’ın evi artık harabe

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi