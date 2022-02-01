Germanicia şöleni

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Kazı başkanlığını yapan Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, muhteşem bir mozaik bulduklarını belirterek şunları söyledi: “Kazı çalışmalarında, daha önce bulunmuş olan mozaiğimizin devamı niteliğinde 50 metrekarelik bir mozaiğe rastlandı. Aynı alan içerisinde bazı mimari yapılar ve hamam kalıntılarına rastlanıldı. Bulunan mozaik, gerçekten muhteşem bir mozaik. Üzerinde bir açık hava şöleninin olduğunu düşünüyoruz. 2015 yılında kazısını gerçekleştirdiğimiz 2 panodan oluşan mozaiğe rastlamıştık ve bu mozaik üzerinde av sahneleri bulunmaktaydı.

3 KADININ DANSI

2021 yılı kazısında bulduğumuz pano aslında 2015 yılındaki mozaiğin devamı niteliğinde ve burada muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz. Orta merkezde 2 çift oturmakta, alanda 3 tane kadın dans eder vaziyette müzik eşliğinde ve sunumlar yapan iki erkek figürü bulunmakta. Aynı zamanda incir ağacına tırmanan çıplak ayaklı küçük erkek çocuğunun figürü yer almaktadır.”

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YIL SONU ZİYARETE AÇILABİLİR

Mozaiğin bulunduğu alanda kazıların devam edeceğini de belirten Acıpayam, “Alanın tamamında kazı gerçekleştirilmedi, 2022 yılı kazı çalışmalarını aynı alanda devam ettirmeyi planlıyoruz. 2022 yılı sonunda kazıların yapıldığı alanın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün izinleri doğrultusunda ziyarete açılmasını planlıyoruz. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile tüm kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.