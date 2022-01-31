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Germanicia Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Görenler hayran kaldı

#Arkeoloji#KAHRAMANMARAŞ#Antik Kent
Germanicia Antik Kentinde heyecanlandıran keşif Görenler hayran kaldı

Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1500 yıl öncesine ait 3 kadının müzik eşliğinde dans ettiği bir açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaik bulundu. Kazı başkanlığını da yapan Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, muhteşem bir mozaik bulduklarını belirterek "Mozaiğin, muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Germanicia Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların 7'nci dönemi sona erdi. Kazılarda 1500 yıllık mimari yapı ve hamam kalıntıları ile 50 metrekare büyüklüğünde mozaik bulundu. Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde bugüne kadar 35 ayrı alanda arkeolojik yapı kalıntıları tespit edildiğini ve bunlardan 7'sinin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirildiğini belirten Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarında, daha önce bulunmuş olan mozaiğimizin devamı niteliğinde 50 metrekarelik bir mozaiğe rastlanıldı. Aynı alan içerisinde bazı mimari yapılar ve hamam kalıntılarına rastlanıldı. Bulunan mozaik, gerçekten muhteşem bir mozaik. Üzerinde bir açık hava şöleninin olduğunu düşünüyoruz.

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2015 yılında kazısını gerçekleştirdiğimiz 2 panodan oluşan mozaiğe rastlamıştık ve bu mozaik üzerinde av sahneleri bulunmaktaydı. 2021 yılı kazısında bulduğumuz pano aslında 2015 yılındaki mozaiğin devamı niteliğinde ve burada muhtemelen av öncesi bir açık hava ziyafet şöleni olduğunu düşünüyoruz.

Germanicia Antik Kentinde heyecanlandıran keşif Görenler hayran kaldı

Orta merkezde 2 çift oturmakta ve alanda 3 tane kadın dans eder vaziyette müzik eşliğinde ve sunumlar yapan 2 erkek figürü bulunmakta. Aynı zamanda incir ağacına tırmanan çıplak ayaklı küçük erkek çocuğunun figürü yer almaktadır."

YIL SONUNDA ZİYARETE AÇILACAK

Mozaiğin bulunduğu alanda kazıların devam edeceğini de belirten Acıpayam, "Alanın tamamında kazı gerçekleştirilmedi, 2022 yılı kazı çalışmalarını aynı alanda devam ettirmeyi planlıyoruz. 2022 yılı sonunda kazıların yapıldığı alanın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müzün izinleri doğrultusunda ziyarete açılmasını planlıyoruz.

Germanicia Antik Kentinde heyecanlandıran keşif Görenler hayran kaldı

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile tüm kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

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KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN ANTİK KENT

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2007'de bir evde yapılan kaçak kazıda ortaya çıkan taban mozaiklerinin incelenmesinde mozaiklerin, milattan sonra 1'inci yüzyılda kurulan Germanicia Antik Kenti'ne ait olduğu tespit edildi.

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Yıllardır Kahramanmaraş'ta olduğu söylenen ancak 2007'e kadar izine rastlanmayan Germanicia Antik Kenti ile Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. 2008'de kamulaştırma, 2009'da da arkeolojik kazı çalışmalarına başlanan bölgede, bugüne kadar milattan sonra 4'üncü ve 6'ncı yüzyıllara ait mozaik ve kalıntılar bulundu. Germanicia Antik Kenti; Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Şeyhadil ve Namık Kemal mahallelerinin tamamını ve Kanuni Mahallesi'nin de bir kısmını kapsıyor.

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#Arkeoloji#KAHRAMANMARAŞ#Antik Kent

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