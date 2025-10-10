Gerilim filmi gibi "kontrollü" yıkım! Aldırış etmeden geçtiler

Haberin Devamı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski bir sağlık ocağının kontrollü yıkımı, pes dedirten anlara sahne oldu. Yıkım işçilerinin tüm uyarılarına rağmen, bazı vatandaşların gösterdiği duyarsızlık, adeta bir gerilim filmine dönüştü.

YOLDAN GEÇENLER ÖNLEMLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

İlçede 90 yıllık binanın kontrollü yıkımı gerilim filmlerini aratmadı. Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu projesi için ömrünü tamamlayan binanın yıkım çalışmaları şeritlerin çekilmesi ve yolun trafiğe kapatılması ile başladı. Ancak bazı vatandaşlar bu önlemleri hiçe sayarak yıkım alanına girmeye çalıştı. Yıkım ekipleri, sürücüleri durdurmaya çalışırken, yürekler ağza geldi.



YAŞLI ADAM YIKIMIN YAPILDIĞI BİNANIN ÖNÜNDEN YÜRÜDÜ

Ancak asıl şaşırtan durum, tüm ikazlara rağmen yoluna devam eden yaşlı bir vatandaşla yaşandı. İş makinesinin çalıştığı, toz dumanın havada uçuştuğu alanda yürümekte ısrar eden adamı gören görevliler, paniğe kapıldı. Yıkım ekibinden bir kişi, durumu fark edip "Amca, amca dur. Sen ne yapıyorsun?" diye koşarak yaşlı adamı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Motosikletli bir gencin de benzer bir şekilde kapalı yola girmesi, ikinci bir krizin fitilini ateşledi. Motosikletli genç, son anda uyarıları fark edip durdu. Ancak yoluna devam edip bölgeden uzaklaşmak yerine tekrar yıkımın yapıldığı binanın önüne geçmesi yüreklerini ağza getirdi. Olayı izleyen vatandaşlar, "İnanılmaz bir sorumsuzluk" diyerek tepki gösterdi.

Yaşananlara şahit olan esnaftan Orhan Hırçın, "Burası çarşı içi zabıtalar biraz daha fazla olabilirdi. Yıkımın önünden geçen vatandaşlar adına biz korktuk" dedi.

"MİLLET BİLİNÇSİZ"

Aydanur Aydın ise "Vatandaşlar bilinçsiz. Kendi canlarına önem vermiyorlar. Yolda ne var ne yok umurlarında bile değil. Allah korusun başlarına bir şey gelse kimse hesabını veremez. Sonuçta burası yıkım alanı. Buna rağmen insanlar karşı şeridi kullanmıyor. Araçlar geçiyor. Millet bilinçsiz" diye yaşananlara tepki gösterdi.

