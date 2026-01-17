Geride o mutlu kareler kaldı... En acı karne günü

Haberin Devamı

Adana’da G.A., Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan eski eşi Sergen Altunbaş (34) ile yaşadığı tartışmanın ardından yaşadıkları Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi’ndeki havuzlu lüks villayı terk etti. Sergen Altunbaş, eski eşinin evden ayrılmasından sonra, önceki gün akşam saatlerinde, çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabancayla vurdu. Altunbaş, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adrese gelen akrabalar, Sergen Altunbaş’a ait lüks otomobili ateşe verdi.

KARNELERİ MASAYA BIRAKILDI

Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı paylaşım yapıp, eşini övdüğü görüldü. Aile faciasının ardından, çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri dikkat çekti. Bir süre önce ABD’ye yerleşip maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları çok sayıda video ile paylaştığı görüldü.

Öldürülen Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Ada ile anasınıfı öğrencisi Mert’in karneleri, dün sabah çiçeklerle birlikte boş sıralarına bırakıldı. Sınıftaki öğrencilerin olaydan etkilenmemesi için ailelerin çocuklarını okula göndermediği belirtildi. İki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü.

5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Altunbaş’ın, G.A.’dan 2021’de boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Altunbaş’ın evi terk eden eski eşi G.A.’ya olaydan kısa süre önce mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Altunbaş’ın, tartıştığı G.A.’ya “Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?” dediği belirtildi.