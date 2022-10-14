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Geride kalan eşyalar... Sahiplerini sigaradan kaybettiler

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#Türkiye#Üsküdar#TBMM
Geride kalan eşyalar... Sahiplerini sigaradan kaybettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

Dünyada yılda 8 milyondan fazla, Türkiye’de her gün 350 kişi sigara yüzünden yaşamını yitiriyor. Üsküdar Belediyesi bu duruma dikkat çekmek için ilginç bir projeye imza attı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak’ın da katılımıyla, sigara yüzünden hayatını kaybeden kişilerin kişisel eşyaları Üsküdar Meydanı’nda sergiye açıldı. Serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Tuba Durgut ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile vatandaşlar da katıldı. Hürriyet’e konuşan Esra Albayrak, “Bu sergide, her gün kaybettiğimiz 350 insanı temsilen onlardan geriye kalan kişisel eşyaları yer alıyor. İçlerinde hepimizin tanıdığı birileri var. Her eve uğrayan bir konu. Milli servet olarak bakıyorum ben. Belki de memleketimize çıta atlatacak mühendisler, mimarlar, ressamlar, sanatçılar, öğretmenler hayatlarını kaybetmeye devam ediyor” dedi.

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Geride kalan eşyalar... Sahiplerini sigaradan kaybettiler

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#Türkiye#Üsküdar#TBMM

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