Geride kalan eşyalar... Sahiplerini sigaradan kaybettiler

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak’ın da katılımıyla, sigara yüzünden hayatını kaybeden kişilerin kişisel eşyaları Üsküdar Meydanı’nda sergiye açıldı. Serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Tuba Durgut ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile vatandaşlar da katıldı. Hürriyet’e konuşan Esra Albayrak, “Bu sergide, her gün kaybettiğimiz 350 insanı temsilen onlardan geriye kalan kişisel eşyaları yer alıyor. İçlerinde hepimizin tanıdığı birileri var. Her eve uğrayan bir konu. Milli servet olarak bakıyorum ben. Belki de memleketimize çıta atlatacak mühendisler, mimarlar, ressamlar, sanatçılar, öğretmenler hayatlarını kaybetmeye devam ediyor” dedi.

Haberin Devamı