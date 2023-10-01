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Vitesi geri yerine ileri alınca olanlar oldu! Otoparka düştü, yaralandı

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#Adana#Kaza#Vites
Vitesi geri yerine ileri alınca olanlar oldu Otoparka düştü, yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 16:08

Adana'da sürücüsünün geri gelmek isterken ileri vitese taktığı otomobil, 1,5 metre aşağıdaki otoparka düşerek başka bir otomobile çarptı, dik halde durdu. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında ismi açıklanmayan sürücünün, geri gitmek isterken ileri vitese alıp gaza bastığı otomobil, demir korkulukları aşıp 1.5 metre aşağıdaki otoparka düştü.

Vitesi geri yerine ileri alınca olanlar oldu Otoparka düştü, yaralandı

Otoparktaki başka bir otomobile çarpan araç, dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

Vitesi geri yerine ileri alınca olanlar oldu Otoparka düştü, yaralandı

Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Araç daha sonra çekici ile otoparktan çıkarıldı. Kaza nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

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Vitesi geri yerine ileri alınca olanlar oldu Otoparka düştü, yaralandı

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#Adana#Kaza#Vites

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