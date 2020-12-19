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Haber Giriş: 19.12.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

Geri sayım başladı! Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL... Milli Piyango Yılbaşı biletleri Millipiyangoonline.com'da

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Geri sayım başladı! Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL... Milli Piyango Yılbaşı biletleri Millipiyangoonline.com'da
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Yılbaşı Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken, vatandaşlar bir yılbaşı geleneği haline gelen Milli Piyango biletlerini almaya başladı. Bu yıl tam 100 milyon TL olan büyük ikramiye tutarı ile çekilecek olan 2020 Yılbaşı Milli Piyango çekilişinde biletinizi internetten Millipiyangoonline.com adresinden ya da cep telefonunuza indirdiğiniz Milli Piyango Online uygulamasından kolayca satın alabilirsiniz.

Yılbaşı çekilişine günler kala heyecan giderek artmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL! Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. 1 Aralık’tan itibaren oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyorlar. 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra Yılbaşı Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Koronavirüs nedeniyle evinizden çıkmadan, uzun kuyruklara girmeden yılbaşı biletinizi internetten Millipiyangoonline.com adresinden ya da cep telefonunuza indirdiğiniz Milli Piyango Online uygulamasından kolayca satın alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

 

563.400.000

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Geri sayım başladı Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL... Milli Piyango Yılbaşı biletleri Millipiyangoonline.comda

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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