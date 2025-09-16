Geri sayım başladı

Haberin Devamı

ARKEOPARK’A DÖNÜŞECEK

“Anadolu yakasını çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor. Haydarpaşa’da gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul’umuza kazandırılmış olacak. Anadolu yakasının ilk Arkeoloji Müzesi’ne de yine Haydarpaşa’da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir Arkeopark’a dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018’de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje Haydarpaşa’yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak.”

Proje kapsamında Haydarpaşa Garı’nda mevcut olan cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrasında da ibadete açık şekilde hizmet vermeye devam edecek.

