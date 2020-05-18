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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Kahreden olay! 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti...

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Kahreden olay! 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti...
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hasan K.'nin cipiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu. 

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