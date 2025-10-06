Feci olay kamerada: Geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kaldı, hayatını kaybetti

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 11:11

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şoförünün geri manevra yaptığı geri dönüşüm kamyonunun çarptığı Hasan Çelik (81) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Şoförünün geri manevra yaptığı Ayvacık Belediyesi'nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, Hasan Çelik'e çarptı.

Kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Hasan Çelik kurtarılamadı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

