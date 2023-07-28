‘Geri kazanımda hedef yüzde 65’

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in teklifiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı çevrimiçi gerçekleşti. BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif,moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Türkiye’den katıldı. Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada danışma kurulunun ilk resmi toplantısının 31 Ekim’de İstanbul’da yapılacağını açıkladı ve şunları söyledi:

YOLUMUZ UZUN

“5 yıl önce yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, kısa sürede yüzde 27.2’ye, 2022’de ise yüzde 30’a ulaştı. Hedefimiz, 2035 yılında yüzde 65’e ulaşmak. Bu kazanımlar ile 2 bin futbol sahası büyüklüğünde araziyi koruduk. 2 milyonu aşan ailenin bir yıllık su ihtiyacına eşdeğer suyumuzu koruduk. 200 binin üzerinde ailenin, bir yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer enerji tasarrufu sağladık. Aynı zamanda, binlerce vatandaşımıza yeni istihdam olanakları sunmuş olduk. Her ne kadar bugün geldiğimiz nokta umut verici olsa da daha gidecek uzun bir yolumuz var ve bu yolu sizlerle yürüyeceğiz.”

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SIFIR ATIK YILI İLAN EDİLMELİ

- Kurul üyelerine dünyanın ortak evimiz olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, karşı karşıya kalınan iklim krizinin ülke sınırı tanımadığına işaret etti. “Sıfır Atık” uygulamasını uluslararası alanda yaygınlaştırmak ve projede edinilen tecrübeleri paylaşmak için harekete geçtiklerini anlatan Erdoğan, “30 Mart coşkusunu güçlendirmek için ‘Sıfır Atık Yılı’ ilan edilmesini de gündemimize almalıyız. Bir yandan uygulamaları yaygınlaştırırken diğer yandan destekleyici uluslararası ve yerel kanuni altyapıları da güçlendirmeliyiz” dedi.