‘Geri itme’ye İHA’lı suçüstü

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Türkiye, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde düzensiz göçmenlere yönelik insan haklarına aykırı tutumlarından bir yenisini daha tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait insansız hava aracı (İHA), Ege’de Dilek Boğazı doğusunda, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türkiye karasularına itildiğini tespit etti. İHA kayıtlarından Yunan sahil güvenlik botunun Türkiye karasularına girerek ihlal yaptığı da belirlendi.



Türkiye sahillerine yaklaşık 1.5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve karasuyu ihlali acilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirildi. Olay yerine giden Türk Sahil Güvenlik botu, kısa süre içinde düzensiz göçmenleri kurtardı. Milli Savunma Bakanlığı Yunan sahil güvenlik botunun içinde göçmenlerin bulunduğu sandalları Türkiye tarafına itişini ve derhal olay yerinden uzaklaştığını gösteren İHA kayıtlarını da yayınladı.