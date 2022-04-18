Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

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Halen 674 yabancının barındığı Akyurt Geri Gönderme Merkezi’nde 377 kişi ile Afganlar birinci sırada. Daha sonra 131 kişi ile Suriye, 74 kişi ile Irak ve 13 kişi ile Fas yer alıyor. Merkezde gözetim altına alınanların psikososyal destek dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Açık alanlar, çocuk oyun parkları dahil olmak üzere tüm insani ihtiyaçlara ulaşım sağlanıyor. Gözetim altında tutulan çoğu Afgan bir grup göçmen ise sınır dışı edilmek üzere merkezden otobüslere bindirilerek İstanbul’a gönderildi.

BİYOMETRİK VERİLER KAYIT ALTINDA

Ülkeye yasadışı yollardan geçiş yapan göçmen ve sığınmacılar yakalandığında ülkelerine geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı Geri Gönderme Merkezleri’ne yerleştiriliyor. Buradaki süreç ise önce yakalanan kişinin kimlik bilgileri teyit ediliyor, parmak izi kayıtları alınıp, fotoğrafları çekiliyor. Alınan bu bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı arasında kurulan ortak veri tabanına kaydediliyor. Böylece tüm düzensiz göçmenlerin biyometrik verileri kayıt altına alınıyor. Merkezlere gönderilen sığınmacı veya göçmenlerden, seyahat belgeleri olanlar hemen sınır dışı edilirken, seyahat belgeleri bulunmayanlarla detaylı mülakat yapılarak durumları vatandaşı oldukları ülkelerin konsolosluklarına bildiriliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra 6 ay veya en fazlı bir yıl içinde sınır dışı yapılıyor. Geri göndermelerde ülkelere göre de farklılık oluyor. Örneğin yakalanan bir Afgan için belge temini ve sınır dışı edilme süresi 3 hafta olurken, Pakistanlı 1 ay, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerde ise süre 3-4 ayı buluyor.





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Göç İdaresi Düzensiz Göç ve Sınır Dışı İşleri’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, “Düzensiz göçle mücadelede en başarılı ülkeyiz. Türkiye, göçmenleri sınır dışı etmede en başarılı ülke. Türkiye her 100 göçmenden 50’sini geri gönderirken, Avrupa’da bu sayı yüzde 18’lerde” dedi.

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İLK SIRADA AFGANLAR VAR

Türkiye’ye yönelik düzensiz göç dalgasında Afganlar birinci sırada yer alıyor. Afganistan’ı Suriye, Filistin ve Pakistan’dan gelenler takip ediyor. Geri Gönderme Merkezleri’nde şu an 80 farklı uyruktan 12 bin yabancı bulunuyor. 7 bin ile Afganistan birinci sırada yer alırken, daha sonra 1500 ile Suriyeli, bin ile Pakistanlı geliyor. 2022 yılında 113 farklı uyruktan 21 bin 87 kişi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenler arasında 9 bin 654 ile Afganistan, 4 bin 206 ile Pakistan başlarda yer alıyor.

SUÇA KARIŞANLAR

Koruma statüsüne sahip olan, ancak kamu düzenini bozan, suça karışan, provokatif eylem ve paylaşımlarda bulunan Suriyeliler de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri’ne alınıyor. Sadece 2022 yılında 1500 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere merkezlere alındı.

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İHA'LAR GÖZ AÇTIRMIYOR

Düzensiz göç dalgasını engellemek için sınır hattındaki kritik noktalarda güvenlik duvarı örülürken, aydınlatma sistemi de devreye sokuldu. Kamera ve algılayıcı sistemler devreye alındı. Havadan da İHA’larla keşif-gözetleme yapılıyor. Ayrıca Doğu sınırında elektro optik kuleler ve haberleşme kulelerinin yapımı da tamamlandı. Sınır hattında Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve Güvenlik Korucuları da kesintisiz devriyede.

1 YILDA 451 BİN GÖÇMEN ENGELLENDİ

2021 yılında 451 bin 96, bu yıl ise 14 Nisan’a kadar 127 bin 256 düzensiz göçmenin girişi engelendi. Türkiye’ye yasadışı yollardan geçiş yapan göçmenlere operasyonlarda ise 2019 yılında 454 bin 662, 2020 yılında 122 bin 302, 2021 yılında 162 bin 996 ve 2022 yılının nisan ayına kadarki dönemde ise 55 bin 627 düzensiz göçmen yakalandı.