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Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane

#Geri Dönüşüm#Sıfır Atık#Kütüphane
Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane

Okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ ve ‘Sıfır Atık’ projelerinin birleştirilmesi sonrası, sadece ocak ayında okullara bu yöntemle 250 kütüphane kazandırıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje 25 günde tamamlandı. Emine Erdoğan da önceki gün Twitter’dan paylaşım yaparak, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ve tüm dünyaya örnek olacak atıksız kütüphane uygulaması, Sıfır Atık projemizin genç nesillere aktarılmasında önemli bir adım oldu. Emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı camiamızı tebrik ediyorum” dedi.

28 MİLYONDAN 42 MİLYONA

Millî Eğitim Bakanlığı, okullararası imkân farklılıklarını azaltmak için 2021 yılı ekim ayı sonunda başlattığı ve 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yaptı. Mevcut kütüphaneler zenginleştirildi. Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyondan 42 milyona yükseltildi. Bakanlık, okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve “Sıfır Atık” projelerini birleştirerek 2022 yılı Ocak ayında da 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı aldı. 25 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan projeyle 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı.

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KULLANILMAYAN MASA, DOLAP...

Proje, Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi’nde sıfır atıkla yeni bir kütüphane oluşturulmasıyla başlatılmış ve tüm illerde en az bir kütüphane yapılması hedeflenmişti. Tüm illerden kullanılmayan tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri öğretmen ve öğrenciler tarafından masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirilmişti.

Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane

16.361 YENİ KÜTÜPHANE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer projeye ilişkin açıklama yaparak, şunları söyledi: “Kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. 2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca, okullarımızda Emine Erdoğan’ın himayelerinde devam eden sıfır atık projesini de bu projeyle birleştirerek ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yapmayı hedeflemiştik. 25 gün gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. İstanbul, 33 kütüphaneyle geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip kentimiz oldu. 14 kütüphaneyle İzmir ikinci, 13 kütüphaneyle Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar.”

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Bakan Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da “Amacımız tüm okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve olmayan okullara da yeni kütüphaneler yapmaktı. Bu çerçevede 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık. Şu an itibariyle tüm okullarımızda kütüphane ve 42 milyon kitabımız var” demişti.

Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane

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#Geri Dönüşüm#Sıfır Atık#Kütüphane

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