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Geri dönüşüm tesisinde patlama sonrası yangın

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#Bursa#Geri Dönüşüm Tesisi#Yangın
Geri dönüşüm tesisinde patlama sonrası yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 12:14

Bursa’da bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi Taşlıpare Sokak’taki bir geri dönüşüm tesisinde sprey tüplerin istif edildiği depoda saat 09.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tesise polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Geri Dönüşüm Tesisi#Yangın

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