Geri dönüşüm tesisinde patlama sonrası yangın

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Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi Taşlıpare Sokak’taki bir geri dönüşüm tesisinde sprey tüplerin istif edildiği depoda saat 09.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tesise polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.