Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hurdaların bulunduğu kısımda çıkan yangında ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis, jandarma ve zabıta ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Birkaç saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.

SÖNDÜRÜLDÜ



Geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gece yarısı söndürüldü. Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.