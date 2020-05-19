Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile gece yarısı kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hurdaların bulunduğu kısımda çıkan yangında ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis, jandarma ve zabıta ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Birkaç saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gece yarısı söndürüldü. Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
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