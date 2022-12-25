Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Geri dönüşüm tesisi 3 saat yandı

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#Geri Dönüşüm Tesisi#Yangın
Geri dönüşüm tesisi 3 saat yandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde, dün saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 bin metrekarelik alandaki geri dönüşüm tesisinden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Tesisten yüklesen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin dışarıdan müdahale edebilmesi için iş makinesi ile tesisin dış kaplamaları söküldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste hasar oluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuzla#Geri Dönüşüm Tesisi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık