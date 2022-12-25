Geri dönüşüm tesisi 3 saat yandı

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde, dün saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 bin metrekarelik alandaki geri dönüşüm tesisinden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Tesisten yüklesen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin dışarıdan müdahale edebilmesi için iş makinesi ile tesisin dış kaplamaları söküldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste hasar oluştu.