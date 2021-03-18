Geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları maketlerle Çanakkale sergisi açtılar

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Faik Şahenk İlkokulu'nun öğrencileri, okul yönetimi ve öğretmenlerin de desteğiyle atık kartonlar, tek kullanımlık plastik pet şişeler, bardaklar ve dış cephe kaplamalarını kullanarak yaptıkları maketlerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma sergisi açtı. Sergide bulunan atık malzemelerden yapılmış tank, top, tüfek, Şehitlik Abidesi, Anıtkabir ve asker maketleri büyük ilgi çekti.

‘FARKLI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ KULLANILDI’

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleri kullanarak güzel bir çalışma yaptığını söyleyen Faik Şahenk İlkokulu Müdürü Mustafa Sağdıç, “Çanakkale ruhunu yansıtmak için geri dönüşüm malzemelerini kullanarak güzel çalışmalar ortaya koyduk. Amacımız burada farkındalık yaratmaktı. Tüm çalışmalarda çocuklarımızın emeği var. Bütün çalışmalarımıza, tüm okul olarak katıldık. Her çocuğumuz farklı atık ve geri dönüşüm malzemelerini getirerek bir obje meydana getirdi. Bu şekilde Çanakkale ruhunu öğrencilerimize aşılamış olduğumuz kanısındayım. Güzel bir çalışma oldu. Öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. ‘ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATABİLMEK ADINA ÇALIŞMA YAPTIK’

Çanakkale’yi okullarına getirmek adına öğrencilerle birlikte çalışma yaptıklarını ifade eden sınıf öğretmeni Mustafa İlhan, “Öncelikle Çanakkale ruhunu canlı tutmak, milli duygularımızı ön plana çıkarabilmek için geri dönüşüm malzemeleriyle, öğrencilerimizle böyle bir çalışma yaptık. Geçen sene ve bu sene pandemi nedeniyle öğrencilerimizi Çanakkale’ye götürüp gezdirme imkanımız olmadı. Biz de Çanakkale’yi buraya getirmek adına, Çanakkale ruhunu burada yaşatabilmek adına öğrencilerimizle bu çalışmaları yaptık. Hepsini geri dönüşüm malzemelerinden, atık kartonlardan, su şişelerinden, dış cephe kaplamalarından yaptık. Bunların tamamı el yapımı. Birçoğunu çocuklar yaptı. Bizim de katkılarımız oldu ve ortaya güzel bir çalışma çıktı. Öğrencilerimiz de çok duygulandı” şeklinde konuştu.

‘18 MART TARİHİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HİSSETTİK’

Evindeki atık malzemelerden bir maket hazırlayan üçüncü sınıf öğrencisi Emine Su Koç, “Çanakkale projesi kapsamında evdeki atık malzemelerle bir proje yaptım. Tarihte yaşamış 16 Türk devletini tasvir etmeye çalıştım yaptığım çalışmada. Arkadaşlarımın da çok güzel projeleri ve resimleri oldu. 18 Mart tarihinin önemini bir kez daha hissettik. Öğretmenimize bu çalışmayı yaptırdığı için teşekkür ederim” dedi.

‘SAVAŞ ALANINDA YAŞANANLARI RESMETMEK İSTEDİM’

Sergiye atık malzemelerden yaptığı resimle katılan üçüncü sınıf öğrencisi Eymen Özbakan, “Ben de çalışmamı atık malzemelerden yaptım. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Askerler ve savaş anında yaşananları resmetmek istedim umarım herkes beğenir” ifadelerini kullandı.

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