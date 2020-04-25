Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede bir ilki başardık! İyileşen hasta vaka sayısını geçti.. Geri dönüş olmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı günlük verilere göre, dün 38 bin 351 test yapıldı, 3 bin 122 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi, toplam vaka 104 bin 912’ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1790’a, entübe hasta sayısı da 929’a geriledi. Dün 3 bin 246 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 21 bin 737’ye ulaştı. Bakan da, “Son 24 saatte taburcu olan hasta sayısı, iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin” dedi.

MAYIS SONUNDAN ÖNCE

Uzmanlar ülkemizdeki vakalar için, “Mayıs sonunda vaka sayısı ile iyileşen sayısı eşitlenir” öngörüsünde bulunuyordu. Ancak mayıs sonuna kalmadan iyileşen sayısı, vaka sayısını geçti.



