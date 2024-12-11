Geri dönen Suriyelilerin vatan hasreti bitti: Türk dostlarımızı misafir etmek isteriz

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Suriye’de 13 yılı aşkın süre devam eden iç savaş, muhalif grupların 27 Kasım’da başlattığı operasyonun 7 Aralık’ta Şam’da kontrolün sağlanması ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması ile son buldu. Baas rejiminin sona ermesi ile yıllardır istedikleri demokrasi ve özgürlüğe kavuşan Suriyeliler, ülke genelinde kutlamalar yapıyor. Suriye’de yeni dönemin başlaması ile iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan binlerce kişi de yeniden topraklarına dönmeye başladı. Rejim ve terör örgütlerinin baskısı nedeniyle doğduğu toprakları terk ederek Suriye içinde farklı bölgelere göç eden binlerce Suriyeli yıllar sonra evlerine dönerken, iç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınanlar da Suriye’ye dönmeye başladı.
HALEP’İ İZLEYİP, HASRET GİDERDİLER
Suriye’nin en büyük ikinci kenti olan Halep’ten ayrılan binlerce kişi, muhalif grupların kontrolü sağlamasının ardından yeniden şehre döndü. Halep’e dönenlerin büyük bölümü ilk olarak kenti seyir terasından uzun süre izledi. Kentin simgesi olan tarihi Halep Kalesi ve diğer bölgelerini yüksek noktadan izleyerek hasret gideren Suriyeliler, daha sonra doğdukları ve yaşadıkları mahalleleri uzun yıllar sonra yeniden dolaştı.
‘TÜRKİYELİ DOSTLARIMIZI MİSAFİR ETMEK İSTİYORUZ’
10 yıl önce Halep’ten ayrılan ve 3 yıl El Bab bölgesinde yaşadıktan sonra 7 yıl önce Türkiye’ye geçiş yaparak İstanbul’da yaşamaya başlayan Enes El Hasan (26), Esad rejiminin sona ermesinin ardından ailesi ile Halep’e döndü. Yıllar sonra Halep’e döndüğü için çok mutlu olan Enes El Hasan, “Halep’ten 10 yıl önce ayrıldık ve 7 yıldır İstanbul’da yaşıyorduk. Vatan toprağından uzakta olduğumuz süreçte sürekli Suriye’ye üzülüyor ve Halep’i özlüyorduk. Savaş nedeniyle Türkiye’de kaldığımız sürede Türk halkı bize hep yardım etti.
7 yıldır Mersin’de yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Alaa Naji ise yıllar sonra Halep’e döndü. Halep’e yeniden gelince çok mutlu olduğunu ve eğitimine Halep Üniversitesi’nde devam etmek istediğini söyleyen Alaa Naji, “7 yıldır Mersin’de yaşıyoruz. Savaşın bittiğini haber alır almaz hasretiyle yaşadığımız Halep’e geldim ve şehri dolaştım. Ülkemi ve şehrimi çok özlemiştim. Artık yaşamıma burada devam edeceğim. 7 yıl boyunca bize kucak açan Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum. 7 yıl boyunca çok sayıda Türk arkadaş edindim. İnşallah bundan sonra da gidip onları ziyaret etmek ve onları Halep’te ağırlamak isterim” dedi.
İç savaşın ardından Halep’ten ayrılan ve 11 yıldır Kahramanmaraş’ta yaşayan Ahmad El Huseyin, Halep’in kurtarıldığı haberini alır almaz ülkesine döndüğünü belirterek, “Halep’in kurtarıldığını öğrenince koşarak Suriye’ye geldim ve 11 yıl sonra Halep’i gördüm. Çok şükür Halep kurtuldu, vatanımız kurtuldu. Yeniden ülkeme ve Halep’e döndüğüm için çok mutluyum. Türkiye çok iyiydi, Türk halkı çok iyiydi. Her zaman bize destek verdiler, yanımızda oldular. Onları şimdiden özledim. İnşallah yine Türkiye’ye giderim ama bu kez teşekkür ziyareti yaparım” diye konuştu.